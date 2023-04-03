العمل والصحة ترصدان الف إصابة عمل في القطاع العام والخاص

2023/04/03 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 1000 إصابة للعاملين في القطاعين العام والخاص.وذكر المكلف بمهام المدير العام للمركز الوطني التابع للوزارة، مشرق عبد الخالق، في بيان […]

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