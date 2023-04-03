اسلام شخصين ايزيديين عنوة يثير مخاوف الأيزيدية في سوريا و يزيد من معاناته

2023/04/03 | 13:04 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – عفرين قبل يومين، ظهر في مقطع فيديو لشيخ مسلم وإلى جانبه رجليين من الديانة الإيزيدية من قرية قيبار منطقة عفرين، يشهرون إسلامهم وينطقون بالشهادتين و أثارت هذه المشاهد مخاوف الايزيدية في سوريا.وقال مجلس ايزيديي سوريا ان،”بعد التحقق من صحة الفيديو تبين لنا بأن وراء هذا الفيديو جريمة ممنهجة ومدروسة بدقة، …

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