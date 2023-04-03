مواجهة نارية في قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس العراق

2023/04/03 | 13:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سحبت قبل قليل، قرعة دور الـ16 من بطولة كأس العراق في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم.وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية: • القوة الجوية X الشرطة • دهوك X الطلبة • الزوراء X نفط البصرة • نفط ميسان X كربلاء • اربيل X نفط الوسط • امانة بغداد X الكرخ • الحدود X […]

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