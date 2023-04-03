روسيا تتهم أوكرانيا و

2023/04/03 | 13:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت روسيا أوكرانيا و"عملاء" للمعارض المسجون، أليكسي نافالني، بقتل مراسل الحرب، فلادلين تاتارسكي، الذي قُتل، الأحد، في انفجار قنبلة في سانت بطرسبرغ، واعتقلت امرأة مشتبهة.

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