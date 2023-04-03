80 % من سكان اليمن لا يستطيعون توفير الطعام

2023/04/03 | 13:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحو 5.5 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب في اليمن لديهن وصول محدود أو معدوم إلى خدمات الصحة الإنجابية.

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