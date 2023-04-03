العوادي: لو لا إجراءات الحكومة تجاه الدولار

2023/04/03 | 13:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اعتبر المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أنه لولا إجراءات الحكومة تجاه الدولار "لانهار سوق العملة".

وأضاف العوادي في لقاء متلفز، إن "التحويلات المالية من بغداد إلى إقليم كردستان هي رواتب وحقوق موظفين وقوتهم ولا يمكن معاقبتهم بسبب خلافات سياسية".

وعن ملف الكهرباء، ذكر العوادي أن "وزير الكهرباء وعد بإنتاج 24 ألف ميغاواط واعتقد أنها ستؤمن بـ 18 ساعة إلى 20 ساعة يومياً، ورئيس الوزراء شدد على أن كون التجهيز مختلفا للكهرباء في هذا الصيف".

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