كربلاء تباشر بمشروع ابنية الدوائر المهمة المحافظة بعد سبع سنوات من احالته بمبلغ 260 مليار دينار

2023/04/03 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الكوادر الهندسية والفنية، اليوم

الاثنين، بتنفيذ بناء مجمع ابنية

الدوائر المهمة في المحافظة.

وقال المهندس المقيم حسام جاسم محمد في

تصريح للموقع الحكومي في كربلاء ، انه

"استنادا الى توجيهات محافظ

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