الصيام أوان تكريم وتشريف

2023/04/03 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن كاظم الفتال

من المعلوم والجلي لدى الجميع أن

الإنسان يمر في مسيرة حياته اليومية

بمراحل عديدة متغايرة في بواطنها

وظواهرها وخفايا وقائعها وبمختلف

مستوياتها وكثيرا ما تعصف بالإنسان

عقبات أو قل

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