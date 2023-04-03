ضمن مبادراتها الانسانية :العتبة الحسينية تقرر توزيع ادوية العيادة القلبية مجانا لمدة خمس ايام (مصور)

2023/04/03 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انطلاق المبادرة الرمضانية الجديدة

للعتبة الحسينية المقدسة التي خفضت

فيها اجور المراجعات والعمليات

والفحوصات في مستشفى زين العابدين (عليه

السلام) في شهر رمضان لمدة اسبوعين،

اطلقت اليوم الاثنين خدمة

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