بحضور وزيرة المالية.. اجتماع موسع في البرلمان لمناقشة الموازنة

2023/04/03 | 14:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ترأس النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، الاثنين، اجتماعاً موسعاً للجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة.

وقال مكتب المندلاوي في بيان مقتضب، إن "النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي يترأس اجتماعاً موسعاً للجنة المالية النيابية بحضور وزير المالية طيف سامي، لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية".

يذكر أن المندلاوي أحال، أمس الأحد، مشروع قانون الموازنة إلى اللجنة المالية النيابية.

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