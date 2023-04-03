بنك العصر يُبصر النور كأول مصرف استثماري عراقي في تركيا

2023/04/03 | 14:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت مجموعة الحنظل الدولية بشكل رسمي عن تأسيس بنك العصر كأول مصرف استثماري رائد يُبصر النور في تركيا من جذور وأصول عراقية.

وبانتظار أن يصبح البنك الجديد لاعباً بارزاً في القطاع المصرفي الدولي، حيث يقدم طيف واسع من الخدمات المصرفية الحديثة والمخصصة لعملائه في تركيا، وسيكون بمثابة الجسر التجاري والاستثماري بين تركيا والعراق او البلدان الاخرى.

ويأتي الاعلان الجديد بعد صدور قرار مجلس إدارة هيئة التنظيم والرقابة المصرفية BRSA والذي تم نشره في 23 مارس 2023 .ومن شأن هذه الخطوة تعزيز التواجد العالمي للحنظل التي تنشط في العديد من القطاعات الاخرى كالبناء والاستثمار والتطوير العقاري والسياحة وغيرها.

وقد بيّن وديع الحنظل رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية (رئيس مجلس إدارة المجموعة)، بعد الاعلان عن هذا التأسيس أن هذه الخطوة تأتي ضمن الستراتيجية الجديدة المتبناة في المجموعة والهادفة إلى تنويع المنتجات والخدمات وإتاحتها إلى العملاء كافة .

و صرح ايضاً : "ان فكرة إنشاء بنك العصر ،جاءت لتقديم خدمات مالية لعملائنا في شتى القطاعات "، و أكد ايضاً : "نعتقد أن إنشاء هذا البنك سيكون له أثر إيجابي على اقتصاد تركيا بشكل خاص وعلى كل المنطقة بشكل عام، وهو ما يعكس بصورة واضحة جزء من تطلعاتنا وطموحاتنا".

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