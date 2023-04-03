البيت الأبيض يعلق على إعلان السعودية ودول في

2023/04/03 | 14:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن البيت الأبيض يعتقد أن التخفيضات في إنتاج النفط التي أعلنتها السعودية ودول أخرى في مجموعة "أوبك بلس"، الأحد، "غير مرغوب فيها بسبب حالة عدم اليقين في الأسواق".

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