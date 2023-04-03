هيئة الأنواء الجوية تُشير الى حدوث عواصف ترابية وارتفاع في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

2023/04/03 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف البيان أن “طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تصاعد الغبار بعد الظهر وفرصة لحدوث عواصف ترابية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خلال النهار ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي مع تصاعد الغبار بعد الظهر وفرصة لحدوث عواصف ترابية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية ،في حين ترتفع بضع درجات في القسم الجنوبي من البلاد”.

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