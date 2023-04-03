2023/04/03 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هيوستن – أ ف ب

تكشف وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، الاثنين، عن أسماء رواد الفضاء الأربعة الذين سيشاركون في مهمة حول القمر نهاية 2024، في مقدمة لعودة البشر إلى هذا الجسم الفلكي، بعد غياب استمر نصف قرن.

ومن المقرر كشف هوية الأمريكيين الثلاثة، والكندي، الذين ستتشكل منهم مهمة «أرتيميس 2»، عند الساعة العاشرة صباحاً، بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ)، من مركز ناسا في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية.

وسيكون الرواد الأربعة أول طاقم بشري يسافر باتجاه القمر، من دون الهبوط على سطحه، منذ آخر مهمة ضمن برنامج «أبولو» سنة 1972.

وتعتزم «ناسا»، خلال هذه المهمة، إرسال أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة إلى القمر، فيما أرسل برنامج «أبولو» 12 رجلاً، جميعهم من ذوي البشرة البيضاء.

وتعتزم وكالة الفضاء الأمريكية من خلال هذا البرنامج إعادة البشر إلى القمر، مع إقامة وجود دائم من خلال إنشاء قاعدة على سطحه ومحطة فضائية تدور حوله.

ومن شأن تعلّم العيش على القمر أن يسمح باختبار كل التقنيات اللازمة لإجراء رحلة أكثر تعقيداً تتمثل في إرسال طاقم من رواد الفضاء إلى المريخ.

ومن المقرر حالياً إطلاق مهمة «ارتيميس 2» في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، على أن تستمر نحو عشرة أيام.

وسيُنقل رواد الفضاء الأربعة عبر صاروخ «إس إل إس» التابع لوكالة ناسا، وهو الأقوى في العالم حالياً.

وسيكون الطاقم على قمة هذا الصاروخ داخل كبسولة «أورايون» التي ستنفصل عن باقي الأجزاء فور بلوغ الفضاء، وستنقلهم إلى مدار القمر.



وعند انتهاء المهمة، يهبط رواد الفضاء في المحيط.

ولم يُطلق الصاروخ «إس إل إس» حتى اللحظة سوى مرة واحدة، خلال المهمة «ارتيميس 1» التي دفعت بالكبسولة «أورايون» إلى القمر خلال مهمة تجريبية غير مأهولة استمرت أكثر من 25 يوماً بقليل، وعادت الكبسولة إلى الأرض بنجاح في ديسمبر/ كانون الأول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («ناسا» تكشف أسماء الرواد في مهمة القمر 2024) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («ناسا» تكشف أسماء الرواد في مهمة القمر 2024) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).