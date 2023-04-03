رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي يصدر بياناً بحلول الذكرى الـ47 لـ”يوم الأرض”

2023/04/03 | 14:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدر رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي، بيانا باسم رئاسة الاتحاد مع حلول الذكرى السابعة والأربعين لـ(يوم الأرض) في ربوع فلسطين العروبة والتاريخ، وهذا نص البيان:

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