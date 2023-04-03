فنلندا تعلن انضمامها رسمياً لحلف النيتو

2023/04/03 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت الرئاسة الفنلندية، اليوم الاثنين، أنها ستنضم الى حلف النيتو يوم غد الثلاثاء.

وقال الأمين العام للنيتو، ينس ستولتنبرغ، إن " فنلندا تنضم رسميا إلى الحلف غدا الثلاثاء"، مضيفا أنها "ستصبح دولة كاملة العضوية في الحلف اعتبارا من غد الثلاثاء وستشارك في كافة اجتماعاته".

وأشار إلى أن " فنلندا ستقدم للحلف قوات مدربة ومعدات وعدد كبير من قوات الاحتياط"، مؤكدا أن "انضمام فنلندا للحلف سيضاعف قدراتنا على الحدود البرية مع روسيا".

ولفت الأمين العام، إلى أنه "لم نر حتى الآن أي تغيير في تموضع روسيا نوويا ونراقب الوضع بحذر"، مبينا أن "حدودنا البرية مع روسيا ستتضاعف بانضمام فنلندا للحلف".

وقال إنه "أثبتنا لبوتين أن أبواب النيتو غير مغلقة وانضمام فنلندا للحلف خالف توقعاته".

وأكد ستولتنبرغ، أن "انضمام السويد في المستقبل القريب هدف لدول النيتو".

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