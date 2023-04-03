2023/04/03 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط تلاعباً بملكية عقار "مميز" تبلغ قيمته أكثر من 7 مليارات دينار، في محافظة كربلاء.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريق من مكتب دائرة التحقيقات في كربلاء، تمكن من ضبط بيان وسندات وقيود وأوليَّات مزورة لعقار عائد للدولة في المحافظة تبلغ قيمته 7,6 مليارات دينار"، مبينة أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن تنفيذ مذكرة القبض بحق ثلاثة من المتهمين في عمليَّة التلاعب من موظفي دائرة التسجيل العقاري".

وأضافت أن "تفاصيل القضيَّة تشير إلى قيام خمسة من الموظفين في الدائرة الذين تم ضبط ثلاثة منهم بتمشية معاملة تصحيح سهام مالكين حق التصرف في أحد العقارات المميَّزة في كربلاء البالغة مساحته 153 دونماً، وتنظيم قيود وهميَّة مضافة مزورة، إذ نتج عن ذلك التلاعب تسجيل حقوق التصرف باسم أشخاص، على الرغم من أن العقار عائد إلى وزارة الماليَّة وخال من أية حقوق تصرفيَّة".

ونوهت الهيئة، بحسب البيان بـ"تنظيم محضر أصولي؛ بغية عرضه رفقة المتهمين والمبرزات الجرميَّة المتمثلة بالبيان والسندات والقيود المزورة؛ على قاضي التحقيق المختص، فيما تم التحرز على العقار وتسليمه لبلديَّة كربلاء كـ"شخص ثالث"، لحين اكتمال التحقيق في القضيَّة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط تلاعباً بملكية عقار مميز في كربلاء بقيمة 7 مليارات دينار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط تلاعباً بملكية عقار مميز في كربلاء بقيمة 7 مليارات دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).