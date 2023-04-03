وزير التربية يفتتح خمس مدارس في بغداد (صور)

2023/04/03 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، إفتتاح خمس مدارس في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في خطوات متسارعة للعمل بمشاريع الأبنية المدرسية التي باتت تؤتي ثمارها بالمتابعة الميدانية من قبل وزارة التربية، إفتتح وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري خمس مدارس تابعة الى تربية الكرخ الثالثة اليوم بحضور مديرها العام الاستاذ سعد صابر الربيعي و نخبة من التربويين".و أضاف البيان أن "وزارة التربية تحظى بإنتعاشة إفتتاح للصروح التربوية بصورة متلاحقة بعد إشراف مطلق للمشاريع التي أتت أُكلها جراء وضع اليد على مكامن ضعف التنفيذ و محاسبة الشركات المتلكئة".

واشار الى أن "الأشهر المقبلة ستشهد إفتتاح ثلاثون مدرسة أخرى ضمن قاطع تربية الكرخ الثالثة و بمواصفات عالية الجودة والتي ستساهم بشكل كبير في تقليل الزخم الحاصل داخل الصفوف الدراسية و تأمين أحد الاركان الاساسية لنجاح العمل التربوي".

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