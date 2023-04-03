عبوة ناسفة تستهدف دورية شرطة في كركوك

2023/04/03 | 14:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمناستهدفت عبوة ناسفة، اليوم الاثنين، دورية لشرطة النجدة في محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت دورية لشرطة النجدة تابعة لشرطة طوارئ كركوك وذلك في حي الماس وسط المحافظ".وأضاف أن "العبوة لم تسفر عن وقوع أي إصابات".

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