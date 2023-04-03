2023/04/03 | 14:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب رئيس البرلمان يرأس جلسة لمناقشة قانون الموازنة بحضور وزير المالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/03 | 14:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس البرلمان يرأس جلسة لمناقشة قانون الموازنة بحضور وزير المالية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس البرلمان يرأس جلسة لمناقشة قانون الموازنة بحضور وزير المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).