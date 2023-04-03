لم تجر فيها انتخابات محلية منذ 2005.. ما وضع كركوك العراقية في قانون الانتخابات الجديد؟

2023/04/03 | 14:52 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضمن قانون الانتخابات الجديد -الذي أُقِر مؤخرا- إجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك التي تعد من أبرز المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل.

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