2023/04/03 | 14:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ ، اليوم الاثنين ، أن فنلندا ستنضم رسميا إلى الحلف يوم غد الثلاثاء.وقال ستولتنبرغ : إن “فنلندا ستصبح دولة كاملة العضوية في الحلف اعتبارا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فنلندا تنضم رسميا إلى حلف الناتو المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنلندا تنضم رسميا إلى حلف الناتو) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنلندا تنضم رسميا إلى حلف الناتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).