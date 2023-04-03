2023/04/03 | 14:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، اليوم الاثنين ،القبض على مسافر عراقي بحوزته 35 بطاقة فيزا كارد دولية معدة للتهريب.وقالت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “مديرية منفذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تضبط مسافر عراقي وبحوزته بطاقات فيزا كارد دولية معدة للتهريب المركز الخبري الوطني.

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