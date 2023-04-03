مبابي يصدم ريال مدريد مرة أخرى ويجدد الولاء لباريس

2023/04/03 | 15:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أعطى إشارة واضحة على مستقبله، خلال حفل شارك به مع رابطة خاصة لجماهير النادي، بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسها.ويبدو أن كيليان مبابي قرر تجديد الولاء لباريس سان جيرمان، ووجه صفعة جديدة لريال مدريد الذي ارتبط بالانتقال إليه مجدداً في الآونة […]

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