تقرير: منطاد التجسس الصيني جمع معلومات عن مواقع عسكرية أميركية حساسة

2023/04/03 | 15:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن منطاد التجسس الصيني الذي حلق عبر الولايات المتحدة من جمع معلومات استخبارية من عدة مواقع عسكرية أميركية حساسة، على الرغم من جهود إدارة بايدن لمنعه من القيام بذلك، وفقا لما نقلته شبكة "أن بي سي"، الاثنين، عن اثنين من كبار المسؤولين الأميركيين الحاليين ومسؤول كبير سابق في الإدارة الأميركية.

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