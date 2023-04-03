2023/04/03 | 15:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2BHONd0p9KM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيئة التنسيق بين المحافظات تطلق اموال رسوم صيانة الطرق والجسور لفك الاختناقات المرورية في نشرة الـ2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيئة التنسيق بين المحافظات تطلق اموال رسوم صيانة الطرق والجسور لفك الاختناقات المرورية في نشرة الـ2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).