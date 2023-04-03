2023/04/03 | 16:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الاثنين، عن تفكيك شبكة لتجارة وترويج المخدرات والقاء القبض على (6) متهمين بحوزتهم (3) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة جنوبي بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك شبكة لتجارة المخدرات جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك شبكة لتجارة المخدرات جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).