عبد اللطيف رشيد يلتقي نقيب المحاميين ويؤكد أهمية دور المحامي وحمايته من كافة الضغوط

2023/04/03 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت رئاسة الجمهورية في بيانه ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وفد نقابة المحامين العراقيين برئاسة نقيب المحامين أحلام اللامي”.

وأكد رئيس الجمهورية، “أهمية أن يأخذ المحامي دوره في الدفاع عن حقوق المواطن العراقي وعدم الرضوخ للتأثيرات وبما يسهم في إحقاق الحق وتطبيق العدالة وتنفيذ القانون ليكون معيارا لعمل المحامين”، لافتا إلى “دور النقابة في توعية المواطنين ونشر الثقافة القانونية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي”.

من جانبها أعربت اللامي عن “شكرها وتقديرها إلى رئيس الجمهورية وتوجيهاته من أجل ترسيخ سيادة القانون ودعم المحامين”، مستعرضة “أهم المشاكل والعقبات التي تحيط بعملهم، ومؤكدة سعي النقابة إلى تعديل قانونها، ومعبرة عن الحرص على تعزيز العلاقة بين النقابة وحامي الدستور”.

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