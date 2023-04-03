رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المحكمة الاتحادية العليا ويؤكد ضرورة دعم السلطة القضائية لتنفيذ واجباتها

2023/04/03 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، خلال استقباله، رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، ضرورة دعم السلطة القضائية لتنفيذ واجباتها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيانه، أن الأخير “استقبل في قصر بغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل القضايا سيما ما يتعلق بالقضاء وضرورة استقلاله”.

وأكد رئيس الجمهورية، “ضرورة دعم السلطة القضائية لتنفيذ واجباتها وفق الدستور وبما يحقق إرادة الشعب وتطلعاته في حياة يسودها العدل والقانون”.

بدوره، ثمّن رئيس المحكمة الاتحادية العليا “حرص رئيس الجمهورية على تطبيق الدستور وتثبيت سلطة القانون في البلاد”.

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