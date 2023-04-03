التقاعد تعلن البدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين

2023/04/03 | 16:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت هيئة التقاعد، الاثنين، البدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين.

وقالت الهيئة في بيان إنه "تم البدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة لشريحة المتقاعدين والمستحقين: مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والبالغ ( 5743) قيد ومكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الداخلية والبالغ ( 3686) قيد ".

وكذلك "مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الدفاع ( 3506) قيد و مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى الحشد الشعبي والبالغ (4151)قيد".

ودعت المستفيدين من الشريحة المذكورة اعلاه ممن تصلهم رسائل نصية الى "مراجعة المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لإستلام مستحقاتهم".

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