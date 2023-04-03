رئاسة البرلمان تشدد على تضمين تخصيصات تثبيت العقود في موازنة 2023

2023/04/03 | 16:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

شددت رئاسة البرلمان، الاثنين، على ضرورة عدم المساس بالمخصصات التشغيلية في موازنة 2023 .

وذكر اعلام البرلمان في بيان أن " اجتماعا برئاسة النائب الاول محسن المندلاوي مع اللجنة المالية النيابية ناقش بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية المزمع قراءته قراءةً أولى خلال الجلسة المقبلة للمجلس".

وشدد المندلاوي على "ضرورة تضمين فقرة تخصيصات تثبيت العقود على الملاك الدائم ضمن مشروع القانون، واعتبارها من الأولويات، وكذلك التركيز على زيادة تخصيصات الجوانب الخدمية".

وعلى الصعيد ذاته، عقد النائب الأول في مكتبه اليوم، اجتماعاً خاصاً مع رئيس اللجنة المالية ووزير المالية؛ لـ "التداول في بعض التفاصيل الدقيقة لمشروع قانون الموازنة، ولاسيما الموازنتين التشغيلية والاستثمارية، وسبل مجابهة العجز المالي".

وأكد المندلاوي على أهمية "الأخذ بجميع الآراء والمقترحات المهمة التي تقدّمت بها اللجان المعنية، والأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بالجانب التشغيلي، والاستمرار بتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية التي يتطلع إليها المواطن".

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