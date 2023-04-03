وزيرة المالية: موازنة العامين 2024-2025 تعد استشرافية متغيرة مع إمكانية التعديل عليها

2023/04/03 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - وزيرة المالية طيف سامي: موازنة العامين 2024-2025 تعد استشرافية متغيرة مع إمكانية التعديل عليها حسب الإيرادات والنفقات

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