الهيئة تعلن بدء صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين

2023/04/03 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، المباشرة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لشريحة المتقاعدين.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها بدأت بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين والمستحقين وكما هو موضح أدناه:

1- مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والبالغ (5743) قيد

2- مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الداخلية والبالغ (3686) قيد

3- مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الدفاع (3506) قيد

4- مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى الحشد الشعبي والبالغ (4151) قيد

ودعت الهيئة، بحسب البيان: "المتقاعدين والمستفيدين من الشريحة المذكورة اعلاه ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لاستلام مستحقاتهم".

إعلام هيأة التقاعد الوطنية

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