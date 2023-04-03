تفكيك شبكة لتجارة المخدرات واعتقال 6 متورطين في بغداد

2023/04/03 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الاثنين، تفكيك شبكة لتجارة وترويج المخدرات بحوزتهم 3 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت المديرية من خلال قوة بمكافحة مخدرات الرصافة من تفكيك شبكة لتجارة وترويج المخدرات والقاء القبض على 6 متهمين بحوزتهم 3 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة جنوبي العاصمة بغداد".

واضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزائهم العادل".

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