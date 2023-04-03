دراسة: طريقة واحدة لتناول الطّعام ليلاً من دون زيادة الوزن!

2023/04/03 | 16:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة حديثة عن إمكانية تناول #الطعام في وقت متأخّر من الليل من دون أن يسبّب ذلك زيادة في الوزن ومضاعفات صحية خطيرة بشرط واحد فقط.وفي التفاصيل، فإنّ تناول العشاء عند الساعة التاسعة والنصف مساء مثلاً، لا يؤثّر سلباً على ال#صحة، شرط أن يتمّ تناول الفطور في وقت متأخّر باليوم التالي، وفق […]

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