تفكيك شبكة لتجارة وترويج المخدرات والقاء القبض على (6) متهمين جنوبي بغداد

2023/04/03 | 16:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، الاثنين، تفكيك شبكة لتجارة وترويج المخدرات والقاء القبض على (6) متهمين بحوزتهم (3) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة جنوبي بغداد.

وقالت المديرية في بيان انه “حسب توجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري، في تكثيف الجهود لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبمتابعة ميدانية متواصلة وبعد نصب كمين محكم ، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من ابطال مكافحة مخدرات الرصافة من تفكيك شبكة لتجارة وترويج المخدرات”.

واضاف البيان “كما تم القاء القبض على (6) متهمين بحوزتهم (3) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة جنوبي بغداد ، اذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزائهم العادل”.

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