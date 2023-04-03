2023/04/03 | 16:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XPYMXQ2W8jw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرئيس الايراني يقبل دعوة الملك السعودي لزيارة الرياض بعد سبع سنوات من القطعية في نشرة الـ4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرئيس الايراني يقبل دعوة الملك السعودي لزيارة الرياض بعد سبع سنوات من القطعية في نشرة الـ4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).