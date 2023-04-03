شاهد بالفيديو.. سروة عبد الواحد تكشف حقيقة الاعتداء على النواب المستقلين داخل البرلمان العراقي

2023/04/03 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gZKgiK5SlA8

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