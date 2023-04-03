تويتر.. العلامة الزرقاء كما هي واستثناء واحد

2023/04/03 | 16:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تُقدم شركة تويتر على إزالة العلامة الزرقاء او العلامة الذهبية المخصصة لتصديق الحسابات على منصتها في الأول من أبريل خلافا لما وعد به مالكها، إيلون ماسك، الشهر الماضي

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