2023/04/03 | 16:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني: الحكومة ركزت على خفض الفقر ونسب البطالة ومكافحة الفساد المركز الخبري الوطني.

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