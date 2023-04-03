الانضباط تضدر عقوبات غليظة على النجف وتوقف مدربه شهد لنهاية الموسم

2023/04/03 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، اليوم الاثنين، عقوبات غليظة ومشددة على نادي النجف بسبب أحداث مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الممتاز..



يتبع

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