التعليم تعفي المتقدمين لـ

2023/04/03 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعفاء المتقدمين لـ "الدكتوراه البحثية" من الأجور الدراسية.

أدناه نص الوثيقة:

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