2023/04/03 | 17:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: بمناسبة مرور عام على الهدنة وحالة اللاحرب واللاسلم في اليمن...

ظهرت المقالة تأكيد أمريكي أوروبي على دعم جهود السلام في اليمن أولاً على المسلة.

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