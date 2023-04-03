"اللي يسألوا على قيس سعيد".. حقيقة لقطة الرئيس التونسي بصلاة التراويح

2023/04/03 | 17:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظلّ الحديث الدائر على مواقع التواصل، وعلى مواقع إخبارية في تونس، عن "غياب" الرئيس قيس سعيّد منذ أيام وما أثاره ذلك من تكهّنات وتحليلات، تداولت صفحات وحسابات على موقع فيسبوك صورة قيل إنّها تُظهره وهو يؤدّي صلاة التراويح في مسجدٍ في الأيام القليلة الماضية.

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