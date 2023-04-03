2023/04/03 | 17:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوصى وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، اليوم الاثنين، بوضـع آليـات وسياقـات جديـدة لتطويـر العمـل الإداري والفنـي.وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن” وزير الصناعة والمعادن خالـد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتطوير العمل الإداري والفني..



وزير الصناعة يوصي بوضع آليات وسياقات جديدة المركز الخبري الوطني.

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