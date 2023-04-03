2023/04/03 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة مفادها أن مدة النوم ووقت الخلود إلى الفراش تؤثر بشكل كبير على ارتفاع نسب خطر الإصابة بالخرف.وأشارت الدراسة إلى أن الريفيين الأكبر سنا يميلون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادات النوم..



معايير يجب مراعاتها لتجنب خطر الخرف المركز الخبري الوطني.

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