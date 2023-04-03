2023/04/03 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اليوم الاثنين، عقوبات شديدة بحق مسؤول في نادي النجف ومدرب الفريق الكروي بعد اعتدائهما على مشرف مباراة في الجولة 21 من الدوري الممتاز.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عقوبات شديدة بحق مشرف نادي النجف وعبد الغني شهد المركز الخبري الوطني.

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