بحضور وزير المالية.. البرلمان يناقش الموازنة العامة الاتحادية

2023/04/03 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم

الإثنين، اجتماعاً موسعاً لمناقشة

مشروع قانون الموازنة العامة

الاتحادية.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس

مجلس النواب محسن المندلاوي وتلقته

وكالة نون الخبرية، أن

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