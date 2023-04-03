2023/04/03 | 18:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ju7c2EqWBkw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العوادي: الحكومة لحالية حكومة خدمية وهي بحاجة لأموال لإنجاز المشاريع) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العوادي: الحكومة لحالية حكومة خدمية وهي بحاجة لأموال لإنجاز المشاريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).