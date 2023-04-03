جولة لنقل آراء المواطنين حول السلة الغذائية ومدى مساهمتها في خفض الأسعار خلال شهر رمضان

2023/04/03 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أجرت عدسة (بغداد اليوم) جولة لنقل آراء المواطنين حول السلة الغذائية مع حلول شهر رمضان المبارك.

وطالب عدد من المواطنين باستمرارها وديمومتها كونها ساهمت في خفض الاسعار بالعراق، فضلا عن كونها دعمت شريحة كبيرة من الفقراء، مشيدين بجودة مفردات السلّة الغذائية.

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